Olympia 2021: Laura Siegemund verpasst Sieg gegen Switolina

Olympia: Siegemund scheidet in der ersten Runde aus © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

Laura Siegemund hat bei den Olympischen Spielen trotz großen Kampfs eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden.

Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den Olympischen Spielen in Tokio trotz großen Kampfs eine Überraschung verpasst und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Metzingen musste sich am Sonntag der klar favorisierten Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 4) nach 3:06 Stunden mit 3:6, 7:5, 4:6 geschlagen geben.