Golf bei Olympia 2021: Rahm und DeChambeau positiv getestet

Rahm war bereits im Juni positiv getestet worden. Das Olympische Komitee Spaniens verzichtet auf eine Nachnominierung, für das Team tritt allein Adri Arnaus an.

Wie US PGA mitteilte, wird der Weltranglistensechste DeChambeau (27) durch Patrick Reed ersetzt. Collin Morikawa, der erst vor einer Woche die British Open gewonnen hatte, sowie Justin Thomas und Xander Schauffele komplettieren das Aufgebot der USA.

Das olympische Golfturnier der Männer beginnt am Donnerstag. Gespielt wird auf dem East Course (Par 72) im Kasumigaseki Country Club in Saitama. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Hurly Long (St. Leon-Rot) vertreten Deutschland im 60-köpfigen Starterfeld.