Gnabry zurück: Nagelsmann hofft auf Rückkehr der Nationalspieler

Trainer Julian Nagelsmann von Bayern München hofft zumindest in der Saison-Generalprobe gegen den SSC Neapel am Samstag doch noch auf den einen oder anderen seiner Nationalspieler.

Zuvor geht es am Mittwoch noch gegen Borussia Mönchengladbach. Am 6. August starten die Münchner mit dem Pokalduell beim Fünftligisten Bremer SV in die erste Spielzeit unter Nagelsmann.