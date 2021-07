Gold Cup: Gastmannschaft Katar und Mexiko erste Halbfinalisten

WM-Gastgeber Katar und Titelverteidiger Mexiko haben sich als erste Mannschaften für das Halbfinale beim Gold Cup in den USA qualifiziert. Katar, Gastmannschaft bei der Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika, besiegte El Salvador in Glendale/Kalifornien mit 3:2 (2:0), Rekordsieger Mexiko hatte anschließend mit Honduras beim 3:0 (3:0) keine Mühe.

In den weiteren Viertelfinals trifft am Sonntagabend (Ortszeit) Costa Rica auf Kanada, die USA spielen gegen Jamaika. Die Erzrivalen Mexiko und USA können erst im Finale aufeinander treffen. Der Gold Cup endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada.