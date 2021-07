Olympia 2021: : Flüchtling Alizadeh überrascht im Taekwondo

Die 23-jährige Alizadeh zeigte in Tokio eine starke Leistung und sorgte für Tränen bei ihrer Gegnerin. Jones hatte ihr drittes Olympia-Gold in Serie angepeilt und wäre damit sportartenübergreifend die erste Frau in ihrer Heimat gewesen, der das gelungen wäre.

Alizadeh hatte in Brasilien mit Bronze als erste Iranerin in der Geschichte eine Medaille gewonnen. Die Repressalien in ihrer Heimat zwangen sie jedoch im vergangenen Jahr zur Flucht. Über die Niederlande kam Alizadeh nach Deutschland und fand in Aschaffenburg ihr Glück.