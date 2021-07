Olympia 2021: Wimmer und Karsch verpassen Luftpistolen-Finale

Wimmer bietet sich am Dienstag die nächste Medaillenchance. An der Seite von Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) tritt sie mit der Luftpistole im Mixed-Wettbewerb an. Karsch startet am Freitag mit der Sportpistole, mit der sie 2016 in Rio die Silbermedaille gewonnen hatte.