2. Bundesliga: Werder Bremen - Hannover 96 1:1 - Falette & Ducksch treffen

Werder Bremen kommt zum Auftakt in der 2. Bundesliga nicht über ein Remis gegen Hannover hinaus. 96 stellt alle Torschützen des Spiels.

Werder Bremen hat den Auftakt nach Maß in der 2. Bundesliga verpasst.

„Wir wissen, wir haben etwas gut zu machen, aber das geht nicht von heute auf morgen“, konstatierte Werder-Kapitän Ömer Toprak am SPORT1 -Mikrofon.

Hannovers Simon Falette unterlief unter Bedrängung von Toprak in der 49. Minute nach einer Ecke ein Eigentor zur Führung der Gastgeber. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Sechs Minuten später gelang Marvin Ducksch der Ausgleich. Der Stürmer schloss einen Konter traumhaft per Lupfer über Michael Zetterer, der im Werder-Tor das Vertrauen von Trainer Markus Anfang erhielt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

„Wir sind zu wenig in den Sechzehner gekommen und haben zu wenig Torabschlüsse gezogen“, bilanzierte Anfang bei SPORT1 und ergänzte: „Aber wir stehen am Anfang der Saison, da kann nicht alles funktionieren.“

Zieler pariert erste Werder-Chance von Osako

Vor 14.000 Zuschauern im Weserstadion ging Anfangs Mannschaft mit viel Schwung in ihr erstes Zweitligaspiel seit mehr als 40 Jahren. Doch der erste Elan verpuffte schnell, obwohl das Publikum das eigene Team mit freundlichem Beifall begrüßt hatte.

Ein Flachschuss von Yuya Osako in der achten Minute, den 96-Torhüter Ron-Robert Zieler zur Ecke abwehrte, blieb bis zum Pausenpfiff die einzige klare Torgelegenheit für die Gastgeber. Hannover musste sich eine Viertelstunde lang sortieren und fand in der Folge besseren Zugriff auf das Spiel.

Ducksch deutete in der 17. Minute erstmals seine Gefährlichkeit an, sein Kopfball ging knapp am rechten Torpfosten vorbei. Acht Minuten später traf Florent Muslija mit einem Distanzschuss die Oberkante der Querlatte. Zetterer wäre bei seinem Debüt chancenlos gewesen.