Tottenham Hotspur: Alderweireld, Lamela & Co. - Ausverkauf bei den Spurs?

Die Transferperiode ist in vollem Gange - und die Bemühungen der Spurs nehmen langsam Fahrt. Der Umbruch muss aber wohl ohne Top-Star Harry Kane klappen.

Tottenham hielt sich in der aktuellen Transferperiode bislang zurück – langsam scheinen die Bemühungen der Spurs auf dem Transfermarkt jedoch Fahrt aufzunehmen.

Der 26 Jahre alte Torhüter wird offenbar für ein Jahr von Atalanta Bergamo an Tottenham verliehen, im Anschluss sollen die Spurs die Option auf eine Verlängerung der Leihe um ein Jahr sowie 2023 eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro besitzen.

Der Landsmann von „The Special One“ bringt frischen Wind in den Klub und hat offenbar einige Änderungen im Spurs-Kader im Sinn. Dafür sei der Verein bereit, sich von einigen Spielern, darunter auch langjährige Leistungsträger, zu trennen, berichten englische Medien.

Levy-Kehrtwende bei Harry Kane

Kane, der die englische Nationalmannschaft bis ins EM-Finale geführt hatte, will Tottenham aber in diesem Sommer verlassen, um endlich große Titel zu gewinnen. Und: Der 27-Jährige darf offenbar auch zu Manchester City wechseln. Laut The Sun hat Klub-Boss Daniel Levy einem Verkauf des Stars zugestimmt. Levy habe demnach bereits mit Kane gesprochen.