Olympia 2021: Hend Zaza mit 12 Jahren jüngste Olympionikin in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio schreibt Hend Zaza Geschichte. Nach ihrem Wettkampf richtet die Syrerin noch eine emotionale Botschaft an die Welt.

Dennoch war es für die Syrerin ein besonderer Auftritt: Zaza ist erst 12 Jahre alt und damit die jüngste Teilnehmerin an Olympischen Spielen seit Carlos Front. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona trat der damals elf Jahre alte Spanier im Rudern an. Mit dem Achter schloss er die Spiele auf Rang vierzehn ab.

Für die in Hama geborene Athletin war der Start in Tokio die Erfüllung eines Traums. In dem seit Jahren vom Bürgerkrieg erschütterten Land musste sie hart für diese Möglichkeit kämpfen „und das ist meine Botschaft an alle, die in derselben Situation sind: Kämpft für eure Träume, bleibt dran, egal was für Schwierigkeiten ihr habt. Dann werden ihr euer Ziel erreichen!“