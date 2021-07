Anzeige

NHL: Montreal Canadiens wählen Owen Power als Nummer eins im Draft Ein WM-Star als Nummer 1 im NHL-Draft

Hier schießt ein Neuling Tampa Bay in den Eishockey-Himmel

.. SPORT1

In der NHL plant man schon wieder die neue Saison. Ein wichtiger Schritt in der Kaderzusammenstellung ist der Draft. Dort wird ein WM-Star zur Nummer 1. Ein Schwede hingegen wird komplett überrascht.

Die Experten sahen es kommen!

Wie erwartet wurde beim NHL-Draft für die kommende Saison Owen Power an Position eins ausgewählt. Damit startet der Kanadier seine NHL-Karriere bei den Buffalo Sabres.

Anzeige

Bei der WM 2021 gewann der 18-Jährige mit Kanada die Goldmedaille und war bei allen zehn Spielen auf dem Weg zum Titel im Einsatz. Dabei gelangen dem Verteidiger drei Assists.

In der vergangenen Saison spielte er in der NCAA College-Meisterschaft für die University of Michigan.

An Nummer zwei wurde der US-Amerikaner Matt Beniers vom Liga-Neuling Seattle Kraken gewählt. An dritter Stelle kam erneut ein Kanadier zum Zug. Die Anaheim Ducks entschieden sich für Mason McTavish, der in der letzten Saison beim EHC Olten in der Swiss League gespielt hatte.

Montreal sorgt für große Überraschung

Für die große Überraschung des Drafts sorgten allerdings die Montreal Canadiens. Der Finalist der vergangenen Saison entschied sich an 31. und letzter Stelle der ersten Runde für Logan Mailloux.

Kurios dabei: Der Schwede bat vor dem Draft darum, von keinem Team gewählt zu werden, da er in der Heimat wegen Verletzung der Privatsphäre und Verleumdung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Einige NHL-Teams erklärten danach, Mailloux nicht in Betracht zu ziehen und auch der 18-Jährige selbst erklärte: „Der NHL-Draft sollte einer der aufregendsten Meilensteine in der Karriere eines Spielers sein, und in Anbetracht der Umstände habe ich nicht das Gefühl, dass ich genug Reife oder Charakter bewiesen habe, um dieses Privileg im Draft 2021 zu verdienen.“ Daher bitte er darum, „dass mich am kommenden Wochenende niemand auswählt.“

Anzeige

Canadiens verteidigen die Wahl von Logan Mailloux

Die Canadiens haben sich jedoch für den Schweden entschieden und erklärten: „Mit der Wahl von Logan Mailloux als 31. Gesamtpick haben die Montreal Canadiens nicht nur einen vielversprechenden Eishockeyspieler ausgewählt, sondern auch einen jungen Mann, der kürzlich zugegeben hat, einen schweren Fehler begangen zu haben.“