FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann von Ultra-Gruppe beleidigt

Bei seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer in der Allianz Arena wird Julian Nagelsmann Opfer von Schmähungen. Der Coach reagiert.

Eine Gruppe von höchstens 20 Anhängern in der Südkurve hinter dem Fanklub-Banner „Munich’s Red Pride“ und einem Löwen von 1860 München im Fadenkreuz rief mehrfach laut: „Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV!“ Der ehemalige Leipziger war als Spieler (2002 bis 2007) und Jugendtrainer (2008 bis 2010) bei Sechzig, gilt aber als Bayern-Fan.

Fans beschimpfen Bayern-Coach Nagelsmann - „Habe das mitbekommen“

"Ich habe das mitbekommen, so voll war es ja nicht", sagte Nagelsmann über die Rufe in der mit 8500 Zuschauern pandemiebedingt nur spärlich gefüllten Arena: "Ich kenne die Rivalitäten in der Stadt und im Fußball, aber ich bin kein großer Freund von Rivalitäten."