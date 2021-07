Julian Nagelsmann von Fans des FC Bayern in Allianz Arena beschimpft

Eine Gruppe von Fans benimmt sich bei der Heim-Premiere von Julian Nagelsmann daneben und beschimpft den neuen Trainer des FC Bayern in der Allianz Arena.

Etwa 20 Anhänger des deutschen Rekordmeisters schrien insgesamt dreimal während des Spiels in Richtung Nagelsmann: „Nagelsmann, du Sau, zurück zum TSV!“

Die Rufe waren kurz nach Anpfiff, in der 29. und 46. Minute zu hören. Sie kamen anscheinend von einer Gruppe, die sich hinter dem Fanklub-Banner „Munich‘s Red Pride“ und einem 1860-Löwen im Fadenkreuz platziert hatten.

Nagelsmann reagiert gelassen auf Beschimpfungen

„Ich habe das mitbekommen, so voll war es ja nicht“, ergänzte er über die Rufe in der mit 8500 Zuschauern pandemiebedingt nur spärlich gefüllten Arena: „Ich kenne die Rivalitäten in der Stadt und im Fußball, aber ich bin kein großer Freund von Rivalitäten.“