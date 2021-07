Formel E: Lotterer Fünfter auf Londoner Stadtkurs, Jake Dennis gewinnt

Andre Lotterer und Rene Rast haben sich beim ersten Formel-E-Rennen auf dem Londoner Stadtkurs gut in Szene gesetzt. Lotterer (Duisburg/Porsche) verteidigte seinen fünften Startplatz auf der sehr engen Strecke am und im ExCeL-Center am Samstag erfolgreich, der dreimalige DTM-Champion Rast (Minden/Audi) kämpfte sich von Rang 13 aus auf den sechsten Platz vor.

Formel E: Rast in der Fahrerwertung in Lauerstellung

Lotterer (43/18.) war Schnellster des Gruppen-Qualifyings, ihm fehlten am Ende rund vier Sekunden zum Podium. Der frühere Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein im Porsche und Maximilian Günther (Oberstdorf/BMW), zuletzt Sieger in New York, gingen leer aus. Das zweite Rennen wird am Sonntag um 15.00 Uhr MESZ gestartet, Sat.1 überträgt live.