FC Bayern: Julian Nagelsmann über Transfers, Jugendarbeit, Upamecano, Omar Richards

Der FC Bayern testet am Samstag seine Form. Mit Ajax Amsterdam erwartet das Team von Julian Nagelsmann ein echter Brocken ( im LIVETICKER auf SPORT1.de ).

Der Kader der Münchner ist aktuell geschwächt. Das Fehlen einiger EM-Teilnehmer macht sich bemerkbar. Die Abgänge von etablierten Defensivkräften wie David Alaba, Javi Martínez und Jérôme Boateng sowie die Verletzungen von Alphonso Davies, Lucas Hernández und Marc Roca musste Coach Nagelsmann zudem hinnehmen. Wird der FCB also doch noch mal auf dem Transfermarkt tätig? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Nagelsmann will auf eigene Jugend setzen

Coach Nagelsmann lehnt „Not-Transfers“ ab

„Wenn du aufgrund von Corona gewisse finanzielle Zwänge hast und auch so, dass der englische Markt extreme Ablösesummen bezahlt - da wollen wir nicht immer mitgehen“, bekräftigte der 34-Jährige. „Wir können nicht alle verrückten Dinge mitmachen. Deswegen ist es auch für Bayern München wichtig, Nachwuchsspieler zu integrieren.“

FC Bayern: Salihamidzic schließt Transfers nicht ganz aus

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich im Vorfeld der Partie gegen Amsterdam zurückhaltend, ließ sich aber eine Transfer-Hintertür auf. „Natürlich schauen wir immer, was los ist“, meinte der FCB-Boss bei RTL .

Doch Salihamidzic ist sich bewusst, dass die wirtschaftlichen Bedingungen derzeit eine Herausforderung darstellen. „Jeden hat die Pandemie getroffen. Jeder weiß, dass sich der FC Bayern die wirtschaftliche Situation immer ganz genau anschaut“, betonte er und ergänzte: „Wir wollen den sportlichen Erfolg darauf basierend aufbauen. Deswegen ist es im Moment nicht so einfach.“

Gänzlich ausschließen wollen die Münchner weitere Transfers trotzdem nicht. „Wir lassen immer die Augen offen, arbeiten viel und schauen, was passiert. Wir wissen natürlich auch nicht, was am Transfermarkt passiert“, urteilte Salihamidzic. „Wir sehen, dass es den Fußball richtig getroffen hat, nicht nur uns, sondern viele Vereine. Die Vereine, die Investoren haben, hat es vielleicht ein bisschen weniger getroffen“, erklärte der FCB-Sportvorstand.