FC Bayern: Testspiel gegen Ajax Amsterdam im Liveticker

Erster Auftritt für Julian Nagelsmann in der Allianz Arena: Der FC Bayern empfängt Ajax Amsterdam zum Härtetest. Die Partie im SPORT1-LIVETICKER.

FC Bayern - Ajax Amsterdam 0:1

+++ 13. Minute +++

+++ 10. Minute: Tor für Ajax! +++

+++ Anpfiff! +++

Der Ball rollt in der Allianz Arena.

+++ „Können nicht alle verrückten Dinge mitmachen“ +++

Nagelsmann bei RTL über die Rolle der Nachwuchsarbeit beim FC Bayern: „Es sprechen viele Faktoren dafür, immer wieder zu schauen, dass wir gute Nachwuchsspieler haben und diese integrieren können. Wenn du aufgrund von Corona gewisse finanzielle Zwänge hast und auch so, dass der englische Markt extreme Ablösesummen bezahlt - da wollen wir nicht immer mitgehen. Wir können nicht alle verrückten Dinge mitmachen. Deswegen ist es auch für Bayern München wichtig, Nachwuchsspieler zu integrieren.“

+++ Nagelsmann spricht über Neuzugänge +++

+++ Diese Elf schickt Nagelsmann auf den Rasen +++

+++ So startet Ajax +++

+++ Nagelsmann-Premiere in der Arena +++

Der FC Bayern empfängt am Samstag im Rahmen der „Audi Summer Tour 2021″ Ajax Amsterdam in der Allianz Arena. Für Trainer Julian Nagelsmann sowie die Neuzugänge Omar Richards und Dayot Upamecano wird es der erste Auftritt in ihrem neuen Wohnzimmer. Bei der Partie gegen Ajax sind auch Zuschauer zugelassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)