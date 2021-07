Jadon Sancho: Das erwartet ihn bei Manchester United - Wird er dort erfolgreich?

Sancho schießt BVB noch zu Pokalsieg

Dass die Investition sich bezahlt machen würden, zeigte sich spätestens in der zweiten Bundesliga-Saison von Sancho. Ab diesem Zeitpunkt war er Stammspieler und Leistungsträger beim BVB. Insgesamt überzeugte der junge Engländer in seinen vier Spielzeiten in Deutschland mit 50 Toren und 64 Assists in 137 Pflichtspielen.

Mit ManUnited kämpf Sancho um die englische Meisterschaft

Solskjaer: „Sanchos Statistiken sprechen für sich selbst“

„Jadon verkörpert genau den Spieler, den ich zu diesem Klub bringen will. Er ist ein Offensivspieler in der besten Manchester-United-Tradition“, sagte der Norweger über den Transfer.

Sancho mit guten Aussichten auf Stammplatz

Den beiden 19 Jahre alten Talente Amad Diallo und Facuno Pellistri und dem Waliser Daniel James hat die Neuverpflichtung auf dem Papier einiges an Erfahrung voraus. So sollte der 21-Jährige in Abwesenheit von Rashford in jedem Fall schnell einen Platz in der ersten Elf sicher haben.