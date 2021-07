AEW: Thunder Rosa fest verpflichtet - und vor großem Karriere-Schub

Thunder Rosa hat nun einen festen Vertrag mit AEW © All Elite Wrestling

WWE-Rivale AEW verpflichtet die zuvor an eine andere Promotion gebundene Thunder Rosa fest. Die Top-Wrestlerin dürfte nun vor einem großen Schub stehen.

Der feste Kader des WWE-Rivalen All Elite Wrestling ist seit zwei Tagen um ein spannendes Mitglied reicher.

Thunder Rosa, eine der besten Wrestlerinnen Nordamerikas, hat sich an AEW gebunden und kann sich davon nun einen großen Karriereschub versprechen.

Die vertraglichen Verpflichtungen Rosas bei einer anderen Promotion haben AEW bislang allerdings eingeschränkt - was sich nun geändert hat.

Thunder Rosa wechselt von der NWA fest zu AEW

Rosa war Damenchampion der Liga, die vom Smashing-Pumpkins-Sänger und langjährigen Wrestling-Fan Billy Corgan geführt wird und feierte in dieser Rolle im vergangenen Sommer ihr AEW-Debüt, als sie deren Champion Hikaru Shida zu einem Duell der Champions herausforderte.

Rosa aus Vertrag herausgekauft

Die NWA, an die sich Rosa bis Ende 2021 gebunden hatte, gewährte diese zunächst nicht, ließ Rosa aber weiter für AEW antreten - und ermöglichte ihr damit unter anderem das große, enorm blutige „Lights Out Match“ gegen die inzwischen als AEW-Damenchampion regierende Britt Baker .

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Für AEW ist Rosa in jedem Fall ein großer Gewinn, gerade auch mit Blick darauf, dass die Frauendivision bislang in Sachen Starpower hinter dem Männerkader zurücksteht, der demnächst anscheinend noch durch Daniel Bryan und CM Punk ergänzt wird .

Thunder Rosa war Kobra Moon bei Lucha Underground

Melissa Cervantes, wie die studierte Soziologin eigentlich heißt, stieg Ende 2014 mit 28 Jahren recht spät in die Wrestling-Branche ein, erarbeitete sich dort jedoch mit ihrem Können im Ring und ihrem Charisma schnell einen blendenden Ruf.

Ihre ersten größeren nationalen Auftritte hatte sie bei der Liga Lucha Underground, in der sie Rolle der Kobra Moon spielte, Anführerin der „Reptile Tribe“. Rosa war aber auch bei traditionellen Ligen wie Ring of Honor und Stardom in Japan aktiv.