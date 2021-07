Ligue 1: OGC Nizza rüstet mit Kluivert, Dolberg und Co. auf Test gegen Union Berlin LIVE im TV u. Stream

Der OGC Nizza rüstet auf: Mit einem neuen Trainer, jungen und schnellen Offensivkräften wie Ex-Leipziger Justin Kluivert will der Klub wieder die französische Spitze angreifen. Auch ein EM-Held ist dabei.

Nachdem der OGC Nizza in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Ligue 1 auf Platz neun beendete, rüstet der Klub jetzt für den Angriff auf die Spitzengruppe auf.

Der Eigentümer Ineos öffnet bereitwillig den Geldbeutel, um den Anschluss an Paris Saint-Germain, Lille, Monaco und Co. wiederherzustellen.