NFL: Michael Thomas von New Orleans Saints am Knöchel operiert

Vier Monate Pause für NFL-Pechvogel Michael Thomas?

Thomas plagte sich bereits in der vergangenen Spielzeit mit einer Knöchelverletzung herum. In der vergangenen Spielzeit verletzte sich der Star-Receiver in Woche 1 und fiel daraufhin neun Spiele aus. Seinen ersten Touchdown-Pass fing der 28-Jährige erst in den Playoffs. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)