Union Berlin - OGC Nizza LIVE im TV und Stream bei SPORT1

Die Vorbereitung geht in die heiße Phase!

In weniger als drei Wochen startet die Bundesligasaison. Die Bundesligisten nutzen die Zeit, um Neuzugänge zu integrieren und für die kommende Spielzeit in Form zu kommen.

Bis zu 1.500 Zuschauer zugelassen

Der erste Gegner für Union Berlin in der Bundesliga heißt Bayer 04 Leverkusen – zunächst trifft das Team von Trainer Urs Fischer in einem Testspiel jedoch auf den OGC Nizza. (OGC Nizza - Union Berlin, Samstag ab 16.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

Das Spiel findet im Rahmen des Sommertrainingslagers in Tirol statt, bis zu 1.500 Zuschauer werden zugelassen sein. Anpfiff ist am Samstag um 16.00 in der Velly Arena Imst.