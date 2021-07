Darts: WM 2022 im Ally Pally mit vollen Zuschauerrängen

So bejubelt Price seinen ersten WM-Titel

Die William Hill World Darts Championship 2021/22 startet am Mittwoch, den 15. Dezember, und findet seinen Höhepunkt mit dem Finale am Mittwoch, den 3. Januar. Lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember ruhen die Pfeile, ehe es am 27. Dezember mit der dritten Runde weitergeht.