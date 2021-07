Radprofi Geschke positiv: Erster Coronafall im deutschen Olympiateam

Das deutsche Olympiateam hat seinen ersten Coronafall. Radprofi Simon Geschke (Berlin) wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Ergebnis wurde am Freitagabend bereits durch einen nachfolgenden PCR-Test des Organisationskomitees bestätigt. Geschke fällt damit für das Straßenrennen am Samstag am Mount Fuji aus. Dort tritt nunmehr nur noch das Trio Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann und Nikias Arndt an.