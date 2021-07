Friedsam als erste deutsche Tennisspielerin in der zweiten Runde

Anna-Lena Friedsam steht in Tokio in der zweiten Runde © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Anna-Lena Friedsam setzt sich gegen eine Britin durch. Die 27-Jährige muss am Samstag auch noch im Doppel ran.

Anna-Lena Friedsam hat als erste deutsche Tennisspielerin ihre Auftakthürde in Tokio gemeistert. Die 27 Jahre alte Olympia-Debütantin aus Neuwied, die erst kurzfristig als Nachrückerin ins Feld gerutscht war, bezwang am Samstag die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3.

In der zweiten Runde wartet auf Friedsam eine schwere Aufgabe: Sie trifft auf die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa, die in Tokio an Position 13 gesetzt ist.