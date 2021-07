WWE SmackDown: Roman Reigns enttäuscht John Cena und die Fans

Die neue Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown wurde von Auftritten Cenas und Reigns‘ eingerahmt. Cena, der bei Money in the Bank am Sonntag sein Comeback gefeiert hatte, erneuerte seine Herausforderung für den SummerSlam im NFL-Stadion von Las Vegas am 21. August, wurde von Reigns’ Manager Paul Heyman aber ans Ende der Show vertröstet.