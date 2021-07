Olympia 2021: Mona Barthel ohne Chance gegen Iga Swiatek

Zum Auftakt der Wettbewerbe im Ariake Tennis Park verlor die 31-Jährige aus Neumünster am Samstag 2:6, 2:6 gegen die an Position sechs gesetzte Polin Iga Swiatek, French-Open-Siegerin des Vorjahres. Bereits bei ihrem Olympia-Debüt 2012 in London hatte Barthel in der ersten Runde verloren.