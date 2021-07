Olympia 2021: Emanuel Buchmann darf bei Straßenrennen starten

Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann (Ravensburg) darf beim olympischen Straßenrennen am Samstag (4.00 Uhr/MESZ) an den Start gehen. Der Tour-Vierte von 2019 wurde in der Fieber-Klinik von Tokio ein zweites Mal per PCR-Test negativ auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Samstagmorgen mit.