FC Bayern: Leon Goretzka - Manchester United, Real Madrid und Barca als Wechsel-Optionen?

Freundin als Fitnessgerät: So pumpt Goretzka im Urlaub

„Ich würde mich sehr freuen, viele Jahre der hoffentlichen Ära auch mit ihm zusammen zu haben, weil ich sehr viel von ihm halte, weil ich eine herausragende Zusammenarbeit mit ihm haben werde, weil er einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler in Europa ist“, schwärmte der neue Trainer des FC Bayern unlängst von Leon Goretzka. (Nagelsmann kämpft um Goretzka)

Der Starspieler hat beim Rekordmeister aber nur noch einen Vertrag bis 2022. Noch in den nächsten Wochen soll daher verlängert werden. Denn sonst droht den Bayern der ablösefreie Abgang eines absoluten Top-Spielers.

FC Bayern: Goretzka-Verhandlungen stocken

Mittlerweile hat Goretzka mit Thomas Kroth noch mehr Erfahrung in sein Berater-Team gebracht. (BERICHT: Neuer Berater unterstützt Goretzka)

Dabei fühlt sich der 26-Jährige dem Vernehmen nach sowohl bei seinem gegenwärtigen Verein als auch in München pudelwohl, würde - was das angeht - eigentlich länger bleiben. Das Problem indes: die Gehaltsvorstellungen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der aktuelle Stand ist laut Sport Bild folgender: Die Goretzka-Seite wünscht sich ein Gehalt, das sich an der Obergrenze von 20 Millionen bewegt. Die Bayern hingegen mögen offenbar ein Jahresgehalt zwischen zehn und 12 Millionen Euro anbieten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Und damit nicht genug: Unterdessen soll Manchester United bereits ein vorgefertigtes Angebot für eine ablösefreie Verpflichtung im nächsten Jahr bereitliegen haben. SPORT1 weiß, dass die Red Devils sogar schon in München eine konkrete Anfrage hinterlegt haben. Real Madrid und der FC Barcelona sind ebenfalls interessiert.

Zu welchem Topklub würde Goretzka also am besten passen, sollte es ähnlich wie bei David Alaba und dessen Abgang schließlich zu Real Madrid keine Einigung geben? SPORT1 macht den Check.

Manchester United

Die Red Devils wollen zurück an die Spitze in England und von Europa. Dafür greift der Klub mal wieder tief in die Tasche. Siehe nun auch die Verpflichtung von Jadon Sancho vom BVB für satte 85 Millionen Euro.