Waleri Karpin wird neuer Fußball-Nationaltrainer von Russland

Verbandspräsident Djukow schwärmt von neuem Nationaltrainer

RFS-Präsident Alexander Djukow würdigte Karpin am Freitag als "einen der besten Fußballer seiner Generation". Der neue Trainer der Russen hat einst selbst 72 Länderspiele (17 Tore) absolviert, hinzu kam eines für die ehemalige GUS. Er spielte unter anderem in Spanien erfolgreich beim FC Valencia, Celta Vigo und Real Sociedad San Sebastian.

Seine Trainerkarriere begann Karpin 2012 bei seinem Ex-Klub Spartak Moskau. Seit 2017 trainierte er in der heimischen Premjer Liga den FK Rostow, der die vergangene Saison auf dem neunten Tabellenplatz beendete. Karpins erste Aufgabe wird das wichtige WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe H gegen den Tabellenführer Kroatien am 1. September.