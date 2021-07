2. Bundesliga: Hamburger SV schlägt Schalke 04

Das vorentscheidende Tor zum Sieg fiel erst in der 86. Minute durch Moritz Heyer, der erst in der 67. eingewechelt worden war. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

“Wir haben Nachholbedarf“, erklärte HSV-Coach Tim Walter trotz des Erfolgs bei Sat1 . “Wir wollten mutig sein, das hat am Anfang nicht geklappt. Wir sind mit dem Tor wachgeküsst worden. Wir sind immer besser geworden. Dann waren wir richtig mutig. Hatten eine hohe Bereitschaft.“

Es sei “ein Anfang“ gewesen, “mehr aber nicht. Die Jungs glauben an sich. Die glauben an den neuen HSV. Wir sind auf einem richtig guten Weg.“

Die Anfangsphase hatte der HSV tatsächlich komplett verschlafen. Die Königsbauen gingen durch Simon Terodde in der 7. Minute in Führung - in der 28. verschoss Robert Glatzel dann für die Hamburger auch noch einen Elfmeter. (Bus-Panne des HSV)