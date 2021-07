Formel 1: Ralf Schumacher spöttelt über Müllsammler Sebastian Vettel in Silverstone

Starke Aktion! Vettel sammelt Müll in Silverstone

Sportlich tritt Sebastian Vettel wieder auf der Stelle. Nun meldet sich auch Ralf Schumacher und spöttelt über sein Auftreten in Silverstone.

Nach Sebastian Vettels zwischenzeitlichem Hoch mit Punkten in Monaco, Aserbaidschan und Frankreich herrscht jetzt wieder Flaute beim viermaligen Weltmeister. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Beim letzten Grand Prix in Silverstone fiel er lediglich nach dem Rennen auf, als er noch mithalf, den Müll auf den Zuschauertribünen einzusammeln .

„Ich fand toll, dass er da den Unrat aufgesammelt hat“, honorierte auch Ralf Schumacher bei Sky Vettels Einsatz für die Umwelt. „Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn er zudem ein paar Punkte gesammelt hätte“, gab er zu bedenken, dass das Sportliche darüber nicht in Vergessenheit geraten darf. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Ralf Schumacher: Wie in Sebastian Vettels letztem Ferrari-Jahr

Dabei hatte es nach dem achten Platz im erstmalig ausgetragenenen Sprint-Rennen durchaus so ausgesehen, als könnte der Heppenheimer mal wieder in die Punkte fahren. Aber ein Dreher in Runde vier machte alle Hoffnungen schnell zunichte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)