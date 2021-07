World Matchplay Darts: Wright besiegt Smith, van Gerwen gegen Aspinall

Peter Wright ist on fire!

Bereits vom Start weg zeigte sich „Snakebite“ in starker Form und nahm dem Engländer gleich seinen ersten Anwurf ab. Der „Bully Boy“ konnte da jedoch noch dagegenhalten und konterte seinerseits mit einem Break, das den 2:2-Ausgleich bedeutete.

In der Folge lief bei Smith aber nicht mehr viel zusammen und Wright zog auf 5:2 und 13:4 davon. Zwar konnte der Mann aus St. Helens noch für etwas Ergebniskorrektur sorgen und auf 13:7 verkürzen.

Peter Wright mit Dreier-Average über 100

Aber dann machte der World-Matchplay-Finalist von 2017 den Sack zu und löste sein Halbfinal-Ticket. Am Ende stand der Schotte bei einem starken Dreier-Average von 100,37 Punkten und blieb damit bereits zum zwölften Mal in seiner Karriere in einem World-Matchplay-Duell über 100 Punkten. Dazu zauberte er noch neunmal die 180 ans Board.