NBA: Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo vor der Titelverteidigung?

Antetokounmpo, Middleton, Holiday: Das Meister-Trio bleibt erhalten

Khris Middleton und Jrue Holiday stehen jeweils für mindestens zwei weitere Spielzeiten unter Vertrag. Das erfolgsversprechende Trio bleibt also auch in absehbarer Zukunft bestehen. Auch Brook Lopez hat noch für mindestens zwei weitere Saisons einen Kontrakt.

Trotzdem könnte Milwaukee in der Offseason wertvolle Kadertiefe einbüßen: P.J. Tucker, Jeff Teague, Giannis-Bruder Thanasis Antetokounmpo und Alex Toupane werden Free Agents, Justin Jackson ein Restricted Free Agent. Außerdem sind bei Bobby Portis und Bryn Forbes jeweils Spieleroptionen für die Saison 2021/22 in ihren Verträgen verankert.

Free Agents: Tucker, Portis, Forbes mit Fragezeichen

Gerade Tucker, der in der Defense glänzte, Portis, bester Scorer von der Bank, und Forbes, der für insgesamt 154 Dreipunktewürfe sorgte und dabei mit 45,2 Prozent die beste Quote seiner Karriere ablieferte, spielten durchaus eine große Rolle bei den Bucks.

Bucks mit Optionen in Free Agency

Damit müssen die Verantwortlichen in Milwaukee nun mit den Folgen des All-in in der vergangenen Spielzeit leben. Allerdings hat sich das Risiko mit dem zweiten Titel der Franchise-Geschichte ausgezahlt - und könnte nun auch für die Mission Titelverteidigung ein Vorteil sein.

Natürlich sind die Bucks nach dem Erfolg ein attraktives Ziel für Free Agents. Sollte man also das Ziel verfolgen, nach den Golden State Warriors, Miami Heat und Los Angeles Lakers das vierte zu sein, das nach der Jahrtausendwende den Titel erfolgreich verteidigen konnte, könnte man sich in der Free Agency mit erfahrenen Spielern verstärken, denen ein möglicher Ring wichtiger ist als das finanzielle Volumen eines Engagements.

Draft 2021: Bucks mit interessanten Optionen

Da die Rockets jedoch die Saison auf dem letzten Platz beendet haben, rutschen die Bucks mit dem eingetauschten Zweitrunden-Pick aus Houston immerhin an die erste Position in Runde zwei. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Antetokounmpo ist Gegenwart und Zukunft der Bucks

Während Olajuwon aber bereits 31 Jahre alt war und Jordan immerhin schon 28, feiert Antetokounmpo erst am 6. Dezember seinen 27. Geburtstag. Damit sind die Bucks in der Luxussituation, nicht mit aller Gewalt den Win-now-Modus weiterzufahren.

Sollte in dieser Offseason personell also nicht alles so klappen wie gewünscht, kann man den Kader auch mittelfristig planen und für den Titel in zwei oder drei Jahren aufbauen.