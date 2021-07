Olympia 2021: Corona bei Team Deutschland Radfahrer Simon Geschke positiv getestet

Das deutsche Olympiateam hat seinen ersten Coronafall. Radprofi Simon Geschke wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Ergebnis wurde am Freitagabend bereits durch einen nachfolgenden PCR-Test des Organisationskomitees bestätigt.

„Das ist wirklich hart, so kurz vor dem Wettbewerb aus dem Rennen genommen zu werden. Ich habe alle Hygieneregeln nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten“, kommentierte Geschke enttäuscht. „Ich fühle mich körperlich gut, aber emotional ist das ein sehr schwarzer Tag für mich. Jetzt bleibt mir nur, den Jungs ein starkes Rennen zu wünschen.“

Straßenrennen ohne Geschke - Buchmann-Start wackelt

Geschke fällt damit für das Straßenrennen am Samstag am Mount Fuji aus. Er wird auch nicht als Ersatz für das Einzelzeitfahren am 28. Juli zur Verfügung stehen.