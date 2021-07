Leverkusen spielt im Testspiel gegen Freiburg remis

Bundesligist Bayer Leverkusen hat einen Sieg im ersten Saisonvorbereitungsspiel verpasst. Im österreichischen Wattens kam das Team des neuen Trainers Gerardo Seoane im Duell mit dem Ligakonkurrenten SC Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus. In einem munteren Spiel hatte Freiburg die besseren Chancen, beide Teams trafen jedoch nur den Pfosten. ( Alle Zu- und Abgänge der Bundesliga im Sommer 2021 )

Ursprünglich hätte Leverkusen bereits am Mittwoch vergangener Woche seinen ersten Test absolvieren sollen, die Partie gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden fand jedoch aufgrund des extremen Regens nicht statt. Am Samstag reist die Werkself zurück nach Deutschland, dort steht am Mittwoch ein weiteres Testspiel gegen den FC Utrecht auf dem Programm.