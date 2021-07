RB Leipzig: Neuzugang André Silva lobt Superstar Cristiano Ronaldo

RB Leipzig hat am Freitag seinen neuen Top-Stürmer vorgestellt. André Silva hat im Zuge dessen Superstar Cristiano Ronaldo in den höchsten Tönen gelobt.

„Er steht über allem. Er hat eine unglaubliche Karriere und bringt eine unglaubliche Leistung. Es ist etwas Besonderes mit ihm zu spielen“, sagte der Neuzugang des Bundesligisten RB Leipzig bei seiner Vorstellung am Freitag und fügte in Anlehnung an Ronaldos eigene Duftreihe lächelnd hinzu: „Wenn ich ansatzweise so erfolgreich sein kann wie Ronaldo, dann ist das gut, ob mit oder ohne Parfüm.“