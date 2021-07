Olympia 2021: Schweigeminute für Opfer von München 1972 beendet langen Streit

49 Jahre nach dem Attentat von München und der berüchtigten Ansage „The Games must go on“ haben die Organisatoren der Olympischen Spiele ein lang erwartetes Zeichen gesetzt.

Während der Eröffnungsfeier in Tokio gab es eine Schweigeminute für die elf von palästinensischen Terroristen ermordeten Mitglieder des israelischen Olympia-Teams von 1972 - die erste überhaupt in diesem Rahmen ( NEWS: Alles zu Olympia ).

Große und vergebliche Kampagne 2012

Der damalige IOC-Präsident Jacques Rogge lehnte allerdings ab, die Eröffnungszeremonie sei „nicht das richtige Umfeld, um an einen so tragischen Vorfall zu erinnern“. Formalien und Verweise auf das „Protokoll“ waren immer wieder als Begründung angeführt worden.

Israelischer Minister dankt Thomas Bach

Die ideelle Bedeutung der Geste unterstrichen Ilana Romano und Anki Spitzer, Witwen der in München getöteten Yossef Romano und Andre Spitzer. „Wir haben endlich Gerechtigkeit für die Ehemänner, Väter und Söhne, die in München ermordet worden sind“, kommentierten sie die Entscheidung zu Gunsten einer Schweigeminute.

Elf israelische Olympia-Teammitglieder 1972 getötet

Am 5. September 1972 waren acht Terroristen der palästinensischen Organisation „Schwarzer September“ in das Olympische Dorf in München eingedrungen, töteten zwei israelische Sportler an Ort und Stelle und nahmen neun Geiseln.