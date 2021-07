Olympia 2021: Taufatofua jetzt dreimaliger Olympiateilnehmer

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro wurde Pita Taufatofua aus Tonga 2016 berühmt. In Tokio will er erneut für Aufsehen sorgen - nicht nur bei der Zeremonie.

230 Millionen Suchanfragen auf Google soll es in der Woche nach der Eröffnungsfeier in Rio gegeben haben: „Wo ist Tonga?“ Das erzählte Taufatofua dem britischen Guardian.

Taufatofua hat 129 000 Follower auf Instagram

Doch während Taufatofua, der im Pazifikstaat in der Nähe der Fidschi-Inseln aufgewachsen ist, als olympische Augenweide bekannt sein mag, ist er viel mehr als das. Er wurde Unicef-Botschafter. 15 Jahre hatte er als Sozialarbeiter sein Geld verdient und mit obdachlosen Kindern gearbeitet. „Da habe ich gesehen, was wahre Stärke ist“, sagte Taufatofua. Er hat ein Motivations-Buch geschrieben. Auf Instagram folgen ihm 129 000 Leute. Und sogar von Prinz Harry und Meghan wurde er 2018 zum Empfang eingeladen, als die beiden Tonga besuchten. Taufatofua ist ein Mann, der versucht ganz Ozeanien zu inspirieren.

Er will darüber hinaus der erste Mensch sein, der sich für drei verschiedene Olympische Spiele in drei verschiedenen Sportarten qualifiziert. Sein Ziel ist das Sprintkajak - dafür trainiert er schon seit fast zwei Jahren. Doch wenige Tage vor dem Ozeanien-Qualifikationsturnier brach sich Taufatofua eine Rippe, was eine Platzierung schwierig machte. Es gab noch eine weitere Gelegenheit, sich in Russland zu qualifizieren, aber die COVID-Reisebeschränkungen verhinderten eine Teilnahme.