Jadon Sancho wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester United - offiziell

Der Transfer-Poker um Jadon Sancho ist beendet. Der englische Nationalspieler verlässt Borussia Dortmund und wechselt zu Manchester United. Das gab der BVB am Freitag bekannt. ( Alle Zu- und Abgänge der Bundesliga im Sommer 2021 )

Die Schwarz-Gelben erhalten von den Red Devils eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro. Die Summe kann sich allerdings durch Bonuszahlungen noch weiter erhöhen.

Sancho fast so teuer wie Dembélé

Der Transfer ist damit einer der teuersten in der Bundesliga-Geschichte. Die 100-Millionen-Grenze knackte nur Ousmane Dembélé, der 2017 für 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) vom BVB zum FC Barcelona gewechselt war.

Auch der Premier-League-Klub bestätigte den Transfer. In Manchester unterschrieb Sancho einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres.

„Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland und in die Premier League zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten. Ich möchte mich daher im Namen aller Borussen bei ihm bedanken“, wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in der Mitteilung des Vereins zitiert.