Olympia: Schwimmerin Isabel Gose über ihre Chancen in Tokio

Isabel Gose geht bei Olympia in Tokio viermal an den Start © Imago

Mit vier Starts in Tokio hat Isabel Gose ein Mammut-Programm in Tokio vor sich. Bei SPORT1 spricht die Schwimmerin über ihre Chancen.

Über 400 Meter Freistil will die jüngste deutsche Schwimmerin in Tokio gleich in ihrem ersten olympischen Wettkampf ein Ausrufezeichen setzen und bis in den Endlauf schwimmen.