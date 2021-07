SPORT1 gewinnt DFB-Pokal Rechtepaket und bleibt bis 2025/26 Medienpartner/ Rechte / TV SPORT1 gewinnt DFB-Pokal Rechtepaket und bleibt bis 2025/26 Medienpartner

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH © undefined

Frankfurt am Main | Ismaning, 23. Juli 2021 – Pokalfieber in Ismaning: Der DFB-Pokal bleibt bis 2026 bei SPORT1! Bei der Vergabe der Medienrechte hat die Sport1 GmbH vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) plattformneutrale audiovisuelle Verwertungsrechte am wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb ab der Saison 2022/2023 bis einschließlich der Spielzeit 2025/2026 erworben. Das vom DFB an SPORT1 vergebene Paket E umfasst die Rechte zur linearen und non-linearen Highlight-Verwertung aller 63 Spiele des DFB-Pokals auf allen TV- und Digital Kanälen der 360°-Sportplattform.

SPORT1 erwirbt das Rechtepaket E mit umfassenden Highlight-Rechten

Das Rechtepaket E („Basic Highlights“) beinhaltet die Rechte zur linearen Highlight-Verwertung aller 63 DFB-Pokal Begegnungen pro Saison in Spiel-Zusammenfassungen von bis zu 6 Minuten ab dem auf die jeweilige Partie folgenden Tag um 06:00 Uhr. Zusätzlich enthält das Rechtepaket auch das Recht zur non-linearen Verwertung von Highlight-Clips mit einer Spieldauer von bis zu 6 Minuten pro Spiel, die im Anschluss an die lineare Ausstrahlung der Highlights des jeweiligen Spiels angeboten werden können.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Mit dem DFB-Pokal haben wir nach dem Erwerb der Bundesliga-Rechte im vergangenen Jahr jetzt ein weiteres Kernrecht bis mindestens 2026 in unserem Programmportfolio. Dank der Highlight-Rechte an allen Spielen werden wir diesen so traditionsreichen wie beliebten Wettbewerb auf unseren TV- und Digital-Kanälen umfassend präsentieren – frei empfangbar für alle Fußballfans. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die langfristige Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem DFB und viele weitere magische Pokalmomente auf SPORT1!“

Für die seit 2019/20 bis einschließlich der kommenden Spielzeit laufende Rechteperiode hält SPORT1 Rechte an vier DFB-Pokal Livespielen pro Saison von der 1. Runde bis zum Viertelfinale und digitale Cliprechte an allen DFB-Pokal Spielen. Am 6. August steht zur Eröffnung der neuen DFB-Pokal Saison der Auftritt des FC Bayern München beim Oberligisten Bremer SV auf dem Programm – am Freitag, 6. August, live ab 19:00 Uhr mit dem „DFB-Pokal Countdown“ im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de

