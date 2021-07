2. Bundesliga: Fans glauben an Schalke-Enttäuschung und Grammozis als erste Trainer-Entlassung

Schalke 04 und Werder Bremen wollen umgehend zurück in die Bundesliga. Die Fans glauben jedoch an eine enttäuschende Saison der Knappen – und stellen Trainer Grammozis eine düstere Prognose.

Am Freitag startet endlich die neue Saison in der 2. Bundesliga. (2. Bundesliga: Schalke 04 - Hamburger SV, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) .

Fans finden zweite Liga spannender

Und die verspricht in diesem Jahr einiges: Schalke 04 und Werder Bremen sind als Erstliga-Absteiger mit dabei, zudem haben mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock zwei Traditionsvereine mit einer großen Fan-Basis den Sprung in Liga zwei geschafft.

Die Attraktivität der 2. Bundesliga begeistert auch zahlreiche Fans. In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer gaben von 5491 Befragten ganze 48 Prozent an, dass die zweite Liga in diesem Jahr spannender ist als die Bundesliga!