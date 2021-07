Anzeige

Olympia 2021: Die Eröffnungsfeier mit Laura Ludwig und Patrick Hausding LIVE: Olympische Spiele werden eröffnet

Die Stars der Olympischen Spiele in Tokio

Mit einem Jahr Verspätung geht es endlich los: Die Olympischen Spiele. Tokio ist nach 1964 zum zweiten Mal Gastgeber der Sommerspiele. Die Eröffnungsfeier jetzt im Live-Ticker.

In Tokio werden die Olympischen Sommerspiele 2021 eröffnet. Die Zeremonie findet wegen der Corona-Lage allerdings weitestgehend unter Ausschluss von Publikum statt. Das deutsche Team wird beim Einlauf erstmals von einem Fahnenträger-Duo angeführt. Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die Fahne gemeinsam ins Olympiastadion.

Die Eröffnungszeremonie begleitet SPORT1 im Live-Ticker (Hier aktualisieren).

+++ Laute Proteste vor dem Stadion +++

Rund um die Eröffnungsfeier gibt es laute Proteste vor dem Stadion, die auch in der Arena zu hören ist, sobald es still wird. Vor dem Rathaus der japanischen Hauptstadt hatten sich schon Dutzende Menschen umringt von Polizisten versammelt. Auf Bannern stand „Löscht die Olympische Fackel“ und „Keine Olympiade“ sowie „Globales Verbrechen gegen Japan“.

+++ Tanzgruppen stürmen Olympiastadion +++

Tanzgruppen stürmen das Olympiastadion, es wird gesägt, gehämmert und gerannt. Die Darstellerinen und Darsteller treten in traditionellen japanischen Kostümen auf.

+++ Schweigeminute für Opfer der Corona-Pandemie +++

Nachdem die japanischen Flagge ins Stadion von Tokio getragen wurde, tritt nun ein Solotänzer in der Mitte des Ovals auf. Danach wird bei Olympia 2021 in einer Schweigeminute der Opfer der Corona-Pandemie und anderer Katastrophen wie der Fukushima-Katastrophe gedacht.

+++ Technik und Realität +++

Ganz in der Tradition der olympischen Eröffnungsfeiern wird auch in Tokio geklotzt statt gekleckert. Eine als Sportlerinnen und Sportler verkleidete Tanzgruppe bewegt sich im Laserlicht. Ein armer Kerl muss in erster Reihe auf dem Laufband Kilometer abreißen.

+++ Eröffnungsfeier beginnt +++

Mit einem eingespielten Clip und einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2013, als Tokio den Zuschlag für die Ausrichtung dieser Spiele bekam, beginnt das Spektakel. Ein kurzes Feuerwerk rund ums Stadion läutet die Spiele ein.

+++ Hunderte Fans versammeln sich vor Olympiastadion +++

Trotz des Zuschauer-Banns haben sich am Freitagnachmittag Hunderte Fans vor dem Olympiastadion in Tokio versammelt, um zumindest einen kurzen Blick auf die Eröffnungsfeier der Sommerspiele zu erhaschen. Die Befürworter des umstrittenen und wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verlegten Mega-Events stachen damit die Gegner aus, die im Dutzend gekommen waren und gegen die Austragung während des Notstands in der japanischen Hauptstadt protestierten.

+++ Fackellauf beendet +++

Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist am Freitagmorgen der Fackellauf in der japanischen Hauptstadt zu Ende gegangen. Das olympische Feuer traf in den Händen des japanischen Schauspielers Nakamura Kankuro im Rahmen einer kleinen, nicht öffentlichen Zeremonie in der Nähe des Olympiastadions ein.





