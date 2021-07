Anzeige

NFL: Greg Knapp, Assistenzcoach der New York Jets, stirbt nach Unfall mit Auto NFL-Coach stirbt nach Unfall mit Auto

Greg Knapp verstarb nach einem Unfall mit einem Auto © Imago

Greg Knapp erliegt wenige Tage nach einem Unfall mit einem Auto seinen Verletzungen. Der 58-Jährige sollte eigentlich eine neue Rolle bei den New Yets antreten.

Die New York Jets trauern um Assistenzcoach Greg Knapp.

Der 58-Jährige verstarb am Donnerstag an den Verletzungen, die er am vergangenen Samstag erlitten hatte. Das gab die Franchise aus New York bekannt. Knapp war beim Radfahren von einem Auto angefahren worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Knapp sollte neue Rolle bei den Jets antreten

Knapp sollte eigentlich eine neue Rolle als Passspezialist unter dem neuen Headcoach Robert Saleh beginnen. Wenige Tage, bevor er nach New York fliegen sollte, passierte das Unglück. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

„Greg hatte so eine innere Ruhe an sich, zu der die Menschen immer hingezogen zu sein schienen“, sagte Saleh in einer Mitteilung des Klubs. „Er lebte das Leben auf eine liebevolle Art und Weise, die ihm half, sich mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten auf eine einzigartige Weise zu verbinden.“

Saleh weiter: „Ich glaube, dass die Menschen in dieser Organisation in seiner kurzen Zeit hier die Chance hatten, diese Verbindung zu erleben. Greg, danke für alles, was du mit uns geteilt hast, du wirst vermisst werden, Bruder.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Das Unglück ereignete sich unweit von Knapps Haus. Der Autofahrer, der Knapp anfuhr, stand weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss. Knapp habe das Bewusstsein nach dem Unfall nie wieder erlangt. Er sei im Beisein von seiner Mutter, Frau, drei Töchtern und seinem Bruder gestorben.