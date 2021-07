Olympia 2021: Bogenschützin Lisa Unruh vergibt Chance auf Mixed-Start mit Ehemann Florian

Lob für Fahnenträger: "Die haben wirklich was vorzuweisen"

Bogenschützin Lisa Unruh hat die Chance auf den erhofften gemeinsamen Olympiaeinsatz mit Ehemann Florian vergeben. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio belegte in der Qualifikation am Freitag mit 647 Ringen nur den 26. Platz und startet damit nicht im Mixed-Wettbewerb am Samstag.