NFL: Cardinals-Receiver DeAndre Hopkins stellt wegen Impfdebatte Karriere infrage

Die NFL will Teams mit ungeimpften Spielern in Falle eines Coronaausbruchs härter bestrafen. Cardinals-Receiver Hopkins grübelt daraufhin laut über seine Zukunft.

Angesichts der neuen Corona-Impfpolitik der NFL hat Football-Star DeAndre Hopkins seine Karriere in der US-Profiliga infrage gestellt.

„Ich dachte nie, dass ich das sagen würden“, twitterte der Receiver der Arizona Cardinals: „Aber dass ich den Erfolg meines Teams gefährden würde, weil ich mich nicht an der Impfung beteiligen würde, lässt mich meine Zukunft in der NFL hinterfragen.“

NFL-Star Hopkins löscht kritischen Tweet

Hopkins, der noch bis 2025 an die Cardinals gebunden ist und bei einem vorzeitigen Karriereende auf rund 70 Millionen Euro an Gehalt verzichten würde, löschte seinen Tweet kurz darauf und postete kryptisch "Freedom?" (Freiheit?). Andere NFL-Profis äußerten sich in ähnlicher Weise.