World Matchplay Darts: Krzystof Ratajski im Halbfinale, Dimitri van den Bergh besiegt Gerwyn Price

Im zweiten Viertelfinale des Abend gab Dimitri van den Bergh im Kracherduell gegen Gerwyn Price ein echtes Statement ab. Am Ende feierte der zweimalige Junioren-Weltmeister einen beeindruckenden 16:9-Triumph gegen die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit.

Ratajski fliegt ins Halbfinale

Bereits im dritten Leg konnte sich der Pole das erste Break holen und baute seine Führung in der Folge immer weiter aus. Vor allem das 12. Leg, als Ratajski per 11-Darter zum 8:4 erhöhte, war eine Demonstration seiner Stärke an diesem Abend.

Allein neunmal holte er sich mit drei Darts das Maximum von 180 Punkten, dazu warf er 30 Mal mindestens 140 Punkte. Da konnte es sich die aktuelle Nummer 13 in der PDC Order of Merit auch leisten, zwischenzeitlich auf den Doppelfeldern zu schwächeln.

Am Ende konnte er lediglich 16 von 44 Leg-Darts nutzen - eine Quote von gerade einmal 36,36 Prozent.

Ratajski mit erstem Major-Halbfinale

Damit steht Ratajski zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem Major Turnier im Halbfinale und macht einen großen Sprung in der Order of Merit. Sogar an Rob Cross wird er vorbeiziehen, der nach seinem frühen Aus gegen Rydz einige Plätze verliert.