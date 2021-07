Borussia Dortmund: Defensiv-Dilemma von BVB und Rose

BVB-Abwehrnot: "Fahrlässig so in die neue Saison zu gehen!"

Marco Rose hat in seiner ersten Vorbereitung bei Borussia Dortmund Sorgen. Das Problemkind: die Defensive. Doch was kann die Lösung sein?

Es ist nicht die erste schlechte Nachricht, die Marco Rose in seiner noch kurzen Zeit in Dortmund hinnehmen musste.

Für Rose bedeutet das mehr als „nur“ Mitleid rund um einen aufstrebenden Rechtsverteidiger, der in Dortmund den nächsten Schritt gehen will. Es ist der nächste wegfallende Baustein in einer vor Saisonbeginn fast schon dramatisch dünnen Defensive.

Coulibaly und Zagadou verletzt - auch Hummels mit Problemen

BVB trainiert fast ohne Defensive

Aus der Problemzone Innenverteidigung ist ein Problem Defensive geworden. Denn Rose kann wohl bis zum Saisonstart kaum Abläufe trainieren, die seine zukünftigen Stammspieler verinnerlichen sollten. Beim BVB ist das ein besonders schwerwiegender Faktor, denn in den letzten Jahren war es immer wieder die Defensive, die der offensiv in Teilen brillanten Mannschaft selbst im Weg stand.

System Rose beruht auf defensiver Flexibilität

„Wir wollen flexibel zu sein“, war einer der ersten Sätze, die der neue BVB-Trainer bei seiner Vorstellung in Dortmund vor drei Wochen sagte. Flexibilität - vor allem in der Defensive - ist der Grundsatz des Systems Rose: „Wir wollen Dreierkette, Viererkette und Raute spielen können. Auch das 4 - 3 - 3 und 4 - 3 - 2 - 1, was Edin (Terzic) gespielt hat, ist sehr interessant.“ In Gladbach hat Rose teilweise während des Spiels von Vierer- auf Dreierkette umgestellt. Das will er auch in Dortmund machen.