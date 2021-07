AEW: Chavo Guerrero ersetzt Vickie an der Seite von Andrade El Idolo

Er löst in dieser Rolle ein anderes Mitglied der Familie ab: Eddies Witwe Vickie Guerrero , die bisher als Managerin des Verlobten von WWE-Star Charlotte Flair aufgetreten war.

Chavo Guerrero war bei WWE Partner von Onkel Eddie

Sein bekanntester Karriereabschnitt war das Team mit Eddie bei WWE: Das Duo Los Guerreros war zwischen 2001 und 2003 enorm populär. Eddie brachte in dieser Zeit seinen Charakter als verschmitzter Trickbetrüger zur Blüte - der ihm dann auch seinen Aufstieg zum WWE-Champion ebnete, ehe er 2005 plötzlich mit nur 38 Jahren verstarb.

Chavo, der bei WWE auch mehrere größere Fehden mit Eddies gutem Freund Rey Mysterio hatte, war selbst bis 2011 bei WWE verblieben, danach trat er im Independent-Bereich, bei Impact Wrestling (ehemals TNA) und bei dem unorthodoxen Wrestling-Serien-Hybrid Lucha Underground auf. Er war auch der Trainer der wrestlenden Schauspielerinnen in der Netflix-Serie GLOW.

Andrade El Idolo bei AEW auf den Spuren seines Vorbilds

Andrade, der als maskierter La Sombra in Mexiko und Japan ein Topstar war, hatte sich bereits bei WWE Hoffnungen auf einen großen Push zum Aushängeschild der Latino-Community gemacht - bat dann aber in diesem Jahr um seine Entlassungen, als er ihn sich nicht materialisieren sah .

Andrades bisherige Auftritte bei AEW deuten darauf hin, dass die Konkurrenzliga ihn langsam, aber stetig zu einem Main-Event-Star entwickeln will.

Im ersten gemeinsamen Auftritt mit Chavo wandten sich die beiden an Andrades mexikanische Landsmänner Rey Fenix und Penta El Zero Miedo von der Gruppierung The Death Triangle - und konfrontierten sie mit der Frage, warum sie für Traingle-Kollege Pac „arbeiten“ würden und nicht für ihn.