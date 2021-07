Motorsport: FIA bestätigt Mega-Strafe über 15 Jahre für Luca Corbieri

Bei einem Rennen am 4. Oktober 2020 im italienischen Logano startet der Italiener bei der Kart-Weltmeisterschaft in der KZ-Klasse. Während des Rennens liefert er sich ein Duell mit seinem Landsmann Paolo Ippolito um Position 15, dass mit einer Kollision und dem Aus Loganos endet.

Rücktritt-Posse um Luca Corberi

Danach wurde es kurios: Erst erklärte er via Facebook am folgenden Tag seinen Rücktritt. „Ich möchte mich bei der Motorsportwelt für das, was ich getan habe, entschuldigen. Es gibt keine Ausrede, die erklären kann, warum ich mich so schändlich benommen habe“, zeigte er sich reumütig und fügte hinzu: „Das ist mir in den 15 Jahren meiner Karriere noch nie passiert, und ich hoffe ernsthaft, dass wir das zukünftig auch von niemandem mehr sehen werden. Dazu teilte er mit, „für den Rest meines Lebens nicht mehr an Motorsport-Veranstaltungen teilzunehmen.“