CoD Warzone Season 4: Reloaded – die Meta-Loadouts

So rüstet Ihr Euch perfekt für die Schlacht in Warzone © Activision

Das Update hat folgende Setups an die Spitze gebracht: Das Langstrecken-Sturmgewehr/Geist-Loadout und das Sniper & Support/Overkill-Loadout. Im Grunde wurde die TTK (Time to Kill) für alle Waffen erhöht, sprich es dauert länger, um einen Gegner von 100% Leben auf 0% zu bringen. Prinzipiell sind also die Top-Tier-Waffen immer noch stark, obwohl es da auch manche Gewehre schlimmer erwischt hat als andere. Beispiele dafür sind die XM4 und die BOCW MP5.